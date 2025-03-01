تطورات مفاوضات تجديد عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا مفاجئًا في مفاوضات النادي الأهلي مع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقد نجحت إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق شفوي مع اللاعب، مما يمهد الطريق لتجديد عقده رسميًا.

تفاصيل الاتفاق:

عقد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي والمسؤول عن ملف تجديد عقود اللاعبين، جلسة خاصة مع رامي ربيعة على هامش مران الفريق يوم الخميس الماضي.

وتمكن من التوصل إلى اتفاق شفوي مع اللاعب لتجديد عقده لموسمين، وفقًا لرغبة اللاعب، وليس لموسم واحد كما كانت ترغب لجنة تخطيط الكرة بالنادي.

بنود الاتفاق:

مدة العقد: تم الاتفاق على تجديد العقد لموسمين.

الراتب: سيحصل رامي ربيعة على راتب الفئة الأولى بالنادي، وليس الفئة الثانية.

أسباب التجديد: أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على حاجة الفريق إلى خدمات رامي ربيعة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل النقص العددي في الخط الدفاعي.



من المقرر أن يوقع رامي ربيعة على العقود الرسمية مع النادي الأهلي خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويأتي هذا الاتفاق رغم تلقّي اللاعب عدة عروض مغرية من أندية خليجية للرحيل بشكل مجاني بنهاية الموسم، حيث كان يحق له التوقيع لأي نادٍ منذ يناير الماضي في ظل انتهاء عقده الحالي.