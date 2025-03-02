نشرة المرأة والمنوعات | طبيب يحذر من تناول الطعمية على السحور.. مرضى الضغط تجنبوا هذه المشروبات في رمضان

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:

تجنبوا هذه المشروبات في رمضان، ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر على الإفطار في رمضان؟، طبيب يحذر من تناول الطعمية على السحور، حاسس أنك عجزت وانت لسة في منتصف العمر، أرخص نوع سمك يحتوى على كم كبير من الفوائد، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر على الإفطار في رمضان؟.. فوائد مذهلة

طبيب يحذر من تناول الطعمية على السحور.. بدائلها الصحية

حاسس أنك عجزت وانت لسة في منتصف العمر .. اعرف السبب

لمرضى الضغط.. تجنبوا هذه المشروبات في رمضان

أرخص نوع سمك يحتوى على كم كبير من الفوائد .. اكتشف ماهو

متكامل وصحي.. سحورك في اليوم الثاني من رمضان