قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحيى عطية الله يسابق الزمن للعودة وتدعيم صفوف الأهلي
التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات
للي بيسأل| مواعيد عمل خطوط المترو الجديدة في شهر رمضان 2025.. تفاصيل
صورة ساخرة.. رد فعل ياسمين عبدالعزيز على حلقة العوضي مع رامز
خبير: موسكو المستفيد الأكبر من المشادة بين ترامب وزيلينسكي
دعاء شيخ الأزهر لأهل غزة (يا حي يا قيوم يا منتقم يا جبار) .. فيديو
وزير الرياضة يشهد نهائي كأس العالم للخماسي الحديث سيدات
إياد نصار: عشت لحظة رعب حقيقية أثناء تجسيد اغتيال محمد مبروك
شيخ الأزهر: نجاح كبير لمؤتمر الحوار الإسلامي ومشاركة واسعة من 30 دولة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تنقص من الثواب؟.. علي جمعة يوضح
الأمين العام للناتو: اللقاء بين ترامب وزيلينسكي كان مؤسفًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طبيب يحذر من تناول الطعمية على السحور.. بدائلها الصحية

أضرار تناول الطعمية في السحور وأفضل البدائل الصحية
أضرار تناول الطعمية في السحور وأفضل البدائل الصحية
آية التيجي

تُعد الطعمية (الفلافل) من الأطعمة الشهيرة والمحببة لدى الكثيرين، لكنها قد لا تكون الخيار الأفضل لوجبة السحور، خاصةً عند حشوها بالجبن أو المواد الحارة.

أضرار تناول الطعمية المحشية في السحور وأفضل البدائل الصحية

وقال الدكتور معتز القيعي، اخصاىي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، أن تناول الطعمية المحشية في السحور قد يؤدي إلى مشاكل هضمية وزيادة الشعور بالعطش، والتعب أثناء الصيام.

لذلك نصح القيعي فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، باختيار وجبات خفيفة ومتوازنة لضمان صيام صحي ومريح؛ حيث أن تناول الطعمية قبل الصيام عدة مشكلات صحية، ومن أبرزها ما يلي :

ـ اضطرابات الجهاز الهضمي وزيادة الحموضة :

تحتوي الطعمية المقلية على نسبة عالية من الدهون، مما يجعلها صعبة الهضم، ويؤدي إلى الشعور بالحموضة والانتفاخ.

وتناولها ليلاً قد يسبب ارتجاعًا مريئيًا وعدم راحة أثناء النوم، ما يؤثر على جودة الصيام في اليوم التالي.


ـ الشعور بالعطش أثناء النهار :

والطعمية المحشية بالجبن أو التوابل الحارة تحتوي على نسبة عالية من الملح، مما يزيد من فقدان السوائل في الجسم ويؤدي إلى العطش الشديد.

والقلي في الزيت يُسبب جفاف الجسم، خاصة إذا لم يتم شرب كمية كافية من الماء قبل النوم.


ـ ارتفاع نسبة الدهون والسعرات الحرارية :

الطعمية المقلية غنية بالدهون المشبعة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خصوصًا عند تناولها في السحور حيث يكون معدل النشاط البدني منخفضًا.

وعند حشوها بالجبن، تزداد نسبة الدهون والكوليسترول، مما قد يُشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية.


ـ تأثيرها على مرضى القولون والجهاز الهضمي:

الفول أو الحمص المستخدم في تحضير الطعمية قد يسبب الانتفاخ والغازات لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

والتوابل الحارة تُهيج المعدة وتُزيد من اضطرابات الهضم خلال ساعات الصيام.

أضرار تناول الطعمية المحشية في السحور وأفضل البدائل الصحية


ـ مخاطر على مرضى الضغط والقلب :

نسبة الصوديوم العالية في الطعمية المحشية بالجبن قد ترفع ضغط الدم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

والدهون المتحولة الناتجة عن القلي المتكرر قد تُسبب تصلب الشرايين على المدى الطويل.


بدائل صحية لوجبة سحور متوازنة

ـ استبدال الطعمية المقلية بالمخبوزة أو المحضرة في القلاية الهوائية لتقليل نسبة الدهون.

ـ تناول مصادر البروتين الصحية مثل البيض، الفول بدون دهون زائدة، أو الجبن القليل الدسم.

ـ الإكثار من تناول الخضروات والفواكه للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب العطش.

الدكتور معتز القيعي، اخصاىي التغذية العلاجية واللياقة البدنية
الصيام السحور الفلافل الطعمية الطعمية المحشية أضرار تناول الطعمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

احمد العوضي

رد فعل مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز على حلقة العوضي مع رامز جلال

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

ترامب

بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا

اكرم توفيق

تطور مفاجئ في ملف أكرم توفيق مع النادي الأهلي | خاص

حالة الطقس اليوم

لا تنخدعوا.. انقلاب في حالة الطقس وتحذيرات من سقوط أمطار على هذه المناطق

النوم طول نهار رمضان

الإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرط

وزير الصحة

جولة مفاجئة لوزير الصحة.. غياب كل أطباء الطواريء بمستشفي المقطم

ترشيحاتنا

ارشيفية

جحود الأبناء.. ابن يتخلص من والده ويشعل النيران بجسده بإحدى قرى الدقهلية

أنشطة جامعة المنيا

المنيا تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات بمهرجان ألعاب الجنوب

تشييع جثامين ضحايا ميكروباص أسيوط

4 نعوش.. تشييع جثامين ضحايا حادث ميكروباص أسيوط

بالصور

طبيب يحذر من تناول الطعمية على السحور.. بدائلها الصحية

أضرار تناول الطعمية في السحور وأفضل البدائل الصحية
أضرار تناول الطعمية في السحور وأفضل البدائل الصحية
أضرار تناول الطعمية في السحور وأفضل البدائل الصحية

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة2 .. عودة عبد الستار الكف للحياة بعد 20 سنة غيبوبة

مسلسل شهادة معاملة اطفال
مسلسل شهادة معاملة اطفال
مسلسل شهادة معاملة اطفال

مسلسل الكابتن الحلقة 2.. أكرم حسني يواجه أشباح الطائرة المنكوبة

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر على الإفطار في رمضان؟.. فوائد مذهلة

ما الذي يحدث للجسم عند تناول التمر قبل الطعام؟
ما الذي يحدث للجسم عند تناول التمر قبل الطعام؟
ما الذي يحدث للجسم عند تناول التمر قبل الطعام؟

فيديو

اصابة احمد السقا بسبب العتاولة

اتنقل المستشفى بسبب العتاولة .. قصة إصابة أحمد السقا

مشرحة أسوان

فضيحة في مشرحة أسوان.. استغلال وسرقة وشعوذة بجانب الموتى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد