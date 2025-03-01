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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أرخص نوع سمك يحتوى على كم كبير من الفوائد .. اكتشف ماهو

الاسماك
الاسماك
اسماء محمد

يعد سمك البساريا من أرخص أنواع البروتين المأكولات البحرية وبالرغم من انخفاض سعرها لا يعرف عدد كبير من الأشخاص حجم فوائدها الصحية.

 كشف دكتور أحمد حيدر، اخصائي الباطنة والحميات والأمراض المعدية، عن أهم فوائد البساريا حيث أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

أوضح حيدر أن سمك البساريا يساعد على زيادة التركيز وتحسين النشاط الدماغي خاصة لدى الأطفال كما أنها غنية بالكالسيوم المفيد لعلاج مشاكل العظام ونمو الأطفال.

واضاف حيدر أن البساريا تعمل على تقوية المناعة وزيادة الرغبة الجنسية عند الرجال كما أنها مفيدة لمرضى القلب والأوعية الدموية خاصة أنها تقلل مستوى الكوليسترول الضار.

منوها إلى أن البساريا لها دور كبير في تحسن خصوبة الرجال  وتعطى قوة وطاقة كبيرة للجسم خاصة لدى الرياضيين وممارسى ألعاب القوة.

وأشار  حيدر أن البساريا هى نوع من فصيلة سمك السردين وبالرغم من انخفاض سعرها إلا أنها غنية بالمواد المفيدة مثل الأحماض وأوميجا 3 والبروتين والكالسيوم.

وما لايعرفه كثيرون أن البساريا لها دور تجميلي حيث تعمل على تحسين صحة البشرة والجلد والشعر مما يجعل مظهرهم أفضل.
 

أنواع الأسماك البساريا نوع سمك فوائد البساريا فوائد سمك البساريا

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