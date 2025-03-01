إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مطبخ المصرية.. بإيد بناتها» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة

أعلن المجلس القومي للمرأة عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة، لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

تمكين اقتصادي ودعم للمرأة المصرية

تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تدريب الفتيات والسيدات على مهارات الطهي وإدارة المشروعات المنزلية، ما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للأسر.

كما تعزز المبادرة ثقافة ريادة الأعمال بين السيدات، وتشجعهن على الاعتماد على الذات في تحقيق دخل مستدام.

التوسع في جميع المحافظات

تشمل المرحلة الثالثة من المبادرة ورشا تدريبية عملية تقدمها متخصصات في فنون الطهي والإدارة المنزلية، مع توفير الدعم اللازم للمشاركات، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرنامج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة في دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.