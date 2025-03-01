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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شارع الشيراتون في الغردقة يتألق بفانوس وهلال عملاقين احتفالًا بشهر رمضان

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تعيش مدينة الغردقة أجواء رمضانية ساحرة، حيث تتزين شوارعها استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، وتحديدًا في شارع الشيرتون، الذي شهد تركيب فانوس ضخم يبلغ ارتفاعه 8 أمتار، إلى جانب هلال عملاق يضفي لمسة روحانية وجمالية مميزة على المكان.

أضخم فانوس رمضاني يزين شارع الشيرتون

في تقليد سنوي يضفي على المدينة لمسة من البهجة، تم تثبيت أكبر فانوس رمضاني في نهاية شارع الشيراتون، أحد أبرز الشوارع السياحية في الغردقة. يبلغ ارتفاع الفانوس أكثر من 8 أمتار، بينما يصل عرضه إلى مترين، ويتميز بتصميمه الفريد الذي يجمع بين الإضاءة المبهرة والزخارف الرمضانية التقليدية.

وأصبح هذا الفانوس نقطة جذب رئيسية للزوار والمواطنين، حيث يحرص الكثيرون على التقاط الصور التذكارية بجواره، مستمتعين بالأجواء الاحتفالية التي يضفيها على المكان. ويعد هذا المجسم واحدًا من أبرز المظاهر التي تعكس احتفاء المدينة بالشهر الكريم، حيث يجسد روح الفرح والتلاحم بين سكان الغردقة وزوارها من مختلف الجنسيات.

هلال رمضان العملاق.. لمسة إبداعية تضيء الشارع

إلى جانب الفانوس، تم وضع مجسم ضخم لهلال رمضان، يبلغ طوله أكثر من 5 أمتار، مزينًا بعبارة "رمضان كريم" وأسماء الله الحسنى، مما يضفي عليه طابعًا روحانيًا وجماليًا يعكس روح الشهر المبارك. وتم تصنيع الهلال من معادن متنوعة تشمل الحديد والبلاستيك، مع لمسات مذهبة تعكس الأناقة والفخامة، ليصبح معلمًا بارزًا في قلب شارع الشيرتون.

أجواء رمضانية تنبض بالحياة في الغردقة

لا يقتصر تأثير هذه الزينة الرمضانية على إضفاء الجمال على المدينة فحسب، بل إنها تسهم في تعزيز الأجواء الاحتفالية، ما يجعل الغردقة وجهة سياحية متميزة خلال الشهر الكريم. كما يعكس تركيب هذه المجسمات الضخمة الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية لإثراء تجربة السكان والزوار، وتعزيز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر.

ويحرص السياح القادمون من مختلف أنحاء العالم على توثيق لحظاتهم بجانب الفانوس والهلال، مندهشين بروعة التصميم وجمال التفاصيل، ليبقى شارع الشيرتون شاهدًا على احتفال الغردقة الفريد بشهر رمضان.

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