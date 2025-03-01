لبيع السلع بأسعار مخفضة.. محافظ المنوفية يتفقد معارض أهلا رمضان بأحياء شبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معارض أهلا رمضان بحي غرب أمام المسجد العباسي، وبحي شرق شبين الكوم بجوار كلية التربية الرياضية أمام المستشفى العسكري، وذلك لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بأسعار مخفضة تزامناً مع شهر رمضان، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم خلال الشهر الكريم.

جاء ذلك بحضور المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طارق أبو حطب رئيس غرب، محمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم، الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور هاني شمس الدين مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

معارض أهلا رمضان المنوفية

حيث تفقد محافظ المنوفية المعارض والتي تضم مجموعة من المشاركين لبيع المنتجات الأساسية والغذائية من (زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم – فراخ - ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات ) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة ، واطمئن بنفسه على مدى توافر جميع السلع والمنتجات الأساسية وأسعارها المخفضة، موجهاً التموين والطب البيطري بالمتابعة المستمرة للمعارض وضخ المزيد من السلع لضمان إتاحتها بشكل مستمر أمام المواطنين لتلبية الاحتياجات ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير النهائية بجوار الكوبرى العلوى بشارع طلعت حرب بطول 150م، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لحي غرب شبين الكوم، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين ،ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمشروعات الخطة وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضاء المواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية مستجدات تنفيذ أعمال تغطية مصرف "المصيلحة - الراهب – ميت خاقان" كمحور مرورى جديد يخدم أهالي المنوفية ويساهم في تخفيف الاختناقات المرورية، موجهاً بتوسعة مدخل ومخرج المحور من على طريق شبين الكوم قويسنا، مشدداً على تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد للانتهاء منه فى أسرع وقت كونه مشروع حيوي هام وسيعد نقلة حضارية وتنموية على أرض المحافظة.

فيما تم متابعة الموقف التنفيذي لأعمال ممشى شبين الكوم الجديد والمقام علي مساحة 500 م تقريباً بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب، وأشار المحافظ إلى تخصيص منطقة بالممشى الجديد برسوم مخفضة لأهالي المحافظة ، فضلاً عن المنطقة الاستثمارية، موجهاً بتذليل العقبات والمتابعة اليومية لإنهاء المشروع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ،لافتاً أن الكورنيش سيكون بمثابة نقلة حضارية بالعاصمة لخلق متنفس حضاري لأهالي شبين الكوم ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب.