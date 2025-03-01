قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2025.. وقت مستجاب فيه الدعاء
مصدر أمنى يكشف حقيقة القبض على حاملي العملات الأجنبية بالبنوك
اغتنموها.. هذه العبادة في رمضان تجعلك من الفائزين بالجنة ومغفرة الذنوب
أخبار التكنولوجيا| تغير أيقونة فيسبوك ماسنجر.. جوجل تبتكر نظاما أكثر أمانا لـ Gmail.. واتساب يطلق ميزات جديدة
رغم أزمته الصحية.. أحمد السقا يشارك في جنازة والدة باسم سمرة
رسميًا.. سعر الدولار أول يوم رمضان في البنوك
دعاء الصائم عند الإفطار .. ردده لتفوز بسعادة الدارين
موعد مباراة الريال ضد بيتيس في الدوري الاسباني والقناة الناقلة
محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا رفقة ميسي ودي بروين
حكم الإفطار بسبب المرض المفاجئ في نهار رمضان.. الأزهر للفتوى يوضح
السفير المصرى فى اليونان يجتمع مع عدد من أعضاء الجالية
خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لبيع السلع بأسعار مخفضة.. محافظ المنوفية يتفقد معارض أهلا رمضان بأحياء شبين الكوم

محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معارض أهلا رمضان بحي غرب أمام المسجد العباسي، وبحي شرق شبين الكوم بجوار كلية التربية الرياضية أمام المستشفى العسكري، وذلك لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بأسعار مخفضة تزامناً مع شهر رمضان، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم خلال الشهر الكريم.

 جاء ذلك بحضور المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طارق أبو حطب رئيس غرب، محمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم، الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور هاني شمس الدين مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

معارض أهلا رمضان المنوفية

حيث تفقد محافظ المنوفية المعارض والتي تضم مجموعة من المشاركين لبيع المنتجات الأساسية والغذائية من (زيت  - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم – فراخ -  ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات ) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة ، واطمئن بنفسه على مدى توافر جميع السلع والمنتجات الأساسية وأسعارها المخفضة، موجهاً التموين والطب البيطري بالمتابعة المستمرة للمعارض وضخ المزيد من السلع لضمان إتاحتها بشكل مستمر أمام المواطنين لتلبية الاحتياجات ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير النهائية بجوار الكوبرى العلوى بشارع طلعت حرب بطول 150م، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لحي غرب شبين الكوم، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين ،ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمشروعات الخطة وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضاء المواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية مستجدات تنفيذ أعمال تغطية مصرف "المصيلحة - الراهب – ميت خاقان" كمحور مرورى جديد يخدم أهالي المنوفية ويساهم في تخفيف الاختناقات المرورية، موجهاً بتوسعة مدخل ومخرج المحور من على طريق شبين الكوم قويسنا، مشدداً على تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد للانتهاء منه فى أسرع وقت كونه مشروع حيوي هام وسيعد نقلة حضارية وتنموية على أرض المحافظة.

فيما تم متابعة الموقف التنفيذي لأعمال ممشى شبين الكوم الجديد والمقام علي مساحة 500 م تقريباً بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب، وأشار المحافظ إلى تخصيص منطقة بالممشى الجديد برسوم مخفضة لأهالي المحافظة  ، فضلاً عن المنطقة الاستثمارية، موجهاً بتذليل العقبات والمتابعة اليومية لإنهاء المشروع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ،لافتاً أن الكورنيش سيكون بمثابة نقلة حضارية بالعاصمة لخلق متنفس حضاري لأهالي شبين الكوم ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب.

المنوفية محافظة المنوفية شهر رمضان معارض اهلا رمضان تخفيضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

ترامب

بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا

النادي الأهلي

جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان 2025

النوم طول نهار رمضان

الإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرط

اكرم توفيق

تطور مفاجئ في ملف أكرم توفيق مع النادي الأهلي | خاص

حالة الطقس اليوم

لا تنخدعوا.. انقلاب في حالة الطقس وتحذيرات من سقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة: تسليم الجوائز للفائزين فى مسابقة وقف المستشار شوقي الفنجرى للعام ٢٠٢٤

المسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF )

تأهل مشاريع طلاب مدرسة الضبعة النووية للمنافسة الدولية في مسابقة (ISEF)

بحوث الصحراء

بحوث الصحراء: تنظيم قوافل بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات : علاج سحري للتخلص من الإمساك في رمضان.. الإفراط في تناول المخللات يؤثر على صحتك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

في ضهرك يا صاحبي.. أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته

أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته
أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته
أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته

رغم أزمته الصحية.. أحمد السقا يشارك في جنازة والدة باسم سمرة

جنازة والدة باسم سمرة
جنازة والدة باسم سمرة
جنازة والدة باسم سمرة

وصول جثمان والدة باسم سمرة إلى مسجد الصباح بالهرم

باسم سمرة
باسم سمرة
باسم سمرة

فيديو

مشرحة أسوان

فضيحة في مشرحة أسوان.. استغلال وسرقة وشعوذة بجانب الموتى

اعلان سليمان عيد

سليمان عيد في موقف صعب.. إعلان اتوقف واعتذار لكل النوبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد