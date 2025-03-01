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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحضور نجوم الفن.. تشييع جثمان والدة باسم سمرة من مسجد الصباح بالهرم

جنازة والدة باسم سمرة
جنازة والدة باسم سمرة
محمد بدران

شيعت، منذ قليل، جنازة والدة الفنان باسم سمرة من مسجد الصباح بالهرم.

وشارك فى تشييع الجثمان كل من الفنان أحمد السقا والفنان محمد لطفي، والفنان محسن منصور والفنان حمزة العيلى، وعدد من افراد الأسرة.

وأعلن الفنان باسم سمرة، عن وفاة والدته وموعد ومكان الجنازة، وكتب على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: "توفيت إلى رحمة الله أمي أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وأكمل باسم سمرة داعيا لها بالمغفرة وقال: "اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء، صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بأذن الله فى مسجد الصباح أخر شارع الهرم".

من ناحية أخرى، كان باسم سمرة ينتظر عرض مسلسله الجديد اليوم "العتاولة" الجزء الثاني، الذي كان من المقرر عرضه عبر شاشة MBC مصر، في تمام الساعة تمام الساعة 7 مساء، كما سيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر دراما.

مسلسل العتاولة 

يروي مسلسل "العتاولة 2" قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و"نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

أبطال مسلسل "العتاولة 2"

مسلسل "العتاولة 2" بطولة: أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ونسرين أمين، ومصطفى أبو سريع، وهدى الإتربي، وزينة، وفيفي عبده، ثراء جبيل، مريم الجندي، تأليف مصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته
أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته

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جنازة والدة باسم سمرة
جنازة والدة باسم سمرة
جنازة والدة باسم سمرة

وصول جثمان والدة باسم سمرة إلى مسجد الصباح بالهرم

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باسم سمرة
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