مسلسل كامل العدد 3 الحلقة 2 .. انجى المقدم تفاجيء إسعاد يونس بأنها ابنتها

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد 3 العديد من الأحداث الطريفة ، حيث نجحت ليلي فى الحصول على الباسبور والسفر الى شريف ابنها .

- وبدأت الحلقة بغضب ليلي (دينا الشربيني) الشديد بسبب سفر ابنها شريف (حمزة دياب) للخارج بمفرده بعد اختفاء والده يزبك ( صالح عبد النبي) وعدم ذهابه المطار فى الوقت المتفق عليه ليسافر مع نجله شريف.

-تيمور( أحمد كمال) يقرر الإستعانة بفوزية (ميمي جمال) للمشاركة معه فى مشروعه الجديد وأنها ستتولي مهام الطبخ بشكل يومي ، والإدارة ستكون من نصيب مولي (مريم الخشت).

-حدوث نزاع بين مولي (مريم الخشت) ونزيل فى الفندق (حسين الشاعر) بسبب عدم رغبته فى الترويج للمكان أثناء مكالمة لإحدى المنصات.

-ليلي تستلم الباسبور وتستعد للسفر الى ابنها شريف (حمزة دياب) الذى سافر لتركيا واحترافه فى أحدى النوادى الرياضية.

-ظهور انجى المقدم( وذهابها لحياة عبد الجواد (اسعاد يونس) لتخبرها انها ابنتها.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد ++ يضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.