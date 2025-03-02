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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على شروط وظائف جامعة عين شمس

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من الراغبين في الحصول على فرصة عمل بالمجال الجامعي، لذا تُعلن جامعة عين شمس، عن حاجتها إلى الهيئة المعاونة لـ أعضاء هيئة التدريس في شغل وظيفة معيد، بـ كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الآثار، وعلى الراغبين في التقديم على وظائف جامعة عين شمس، الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، والحصول على رابط وطريقة التقديم على وظائف معيدين في جامعة عين شمس، والشروط والأوراق المطلوبة.

وظائف جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، عن حاجتها لتعيين 39 معيدًا بكلية الحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى 4 بكلية الآثار، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 

الوظائف المطلوبة بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية من خلال التعيين، وذلك على النحو التالي:

- عدد (4) وظائف معيد بكلية الآثار.

- عدد (39) وظيفة معيد بكلية الحاسبات والمعلومات.

شروط التقديم على وظائف جامعة عين شمس
أوضحت الجامعة، أنه تم التقديم لتعيين معيدين في جامعة عين شمس من يوم 20 فبراير 2025 وحتى 6 مارس 2025، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت الشروط على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة.

- أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية.

- أن يكون حاصلًا على تقدير عام جيد جدًا على الأقل.

- ألا يكون قد رسب في أي مرحلة من مراحل الدراسة.

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا وقت نشر الإعلان.

- يمكن قبول الحاصلين على تقدير جيد بشرط ألا يقل تقدير مادة التخصص عن جيد جدًا.

- حاصلين على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة عين شمس
أوضحت الجامعة، أنه يتم تقديم طلبات شغل الوظيفة يدويًا إلى الدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وتتم عملية التقديم في مقر الكلية بالعباسية، في إدارة شؤون هيئة التدريس بمبنى جنيدي خلف كلية العلوم، ويجب على المتقدمين إرفاق الأوراق المطلوبة:

- أصل شهادة التخرج.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

- إرفاق المستندات الدالة على تحليل مخدرات حديث.

- صحيفة حالة جنائية موجهة إلى كلية الحاسبات والمعلومات.

شروط التقديم لوظيفة معيد في جامعة عين شمس
وفقًا للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، يجب أن يتوفر في المتقدمين لوظيفة معيد بجامعة عين شمس الشروط التالية:

- الحصول على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يعادلها.

- الحصول على تقدير عام جيد جدًا على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى.


المهارات المطلوبة لشغل وظيفة معيد بجامعة عين شمس
المهارات الأساسية:

- استيفاء شروط القانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- استيفاء شروط القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

المهارات الفنية:

- تحقيق الحد الأدنى من التقديرات المطلوبة وفقًا للمادة (136) من قانون تنظيم الجامعات.

- الالتزام بالمعايير الأكاديمية المطلوبة لشغل الوظيفة.

جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلية الحاسبات والمعلومات هيئة التدريس شغل وظيفة معيد

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