إياد نصار: الناس فاكرني جد بس أنا هلس وبحب الهزار جدا

أكد الفنان إياد نصار، أنه يحب الضحك كثيرًا وشخصيته تحب الهزار، قائلًا: "الناس فاكرني جد بس أنا هلس وبحب الهزار كثيرًا ولا بحب أن اتعامل بشكل جاد كما يعتقد البعض"، نظرًا لظهوره في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية في شخصية جادة وليس كوميدية.

وشدد "نصار"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الممثل الكوميدي تكون حياته حزينة؛ لأنه يفكر كثيرًا وينتج من هذه الأمور كوميديا وسخرية، متابعًا: "الكوميديا لمن يفكر والتراجيدي لمن يشعر"، منوهًا بأن معظم الممثل الكوميدي أكثر جدية في حياته الشخصية.

وأشار إلى أن الممثل الجاد يستثمر كافة مشاعره في المشروع الفني، وبعد انتهاء العمل الفني يعود لشخصيته الطبيعية ويعود في التفكير في الأمور ببساطة، إلا أن الممثل الكوميدي يفكر ويقرأ كل شئ بطريقة مختلف عن الإنسان العادي ويفكر في الكثير من الأمور.