آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم 1-3-2025

شهد سعر الريال السعوي استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 1-3-2025 داخل السوق الرسمية لليوم الثالث على التوالي بدون أي تغيير.
وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.49 جنيها للشراء و 13.52 جنيها للبيع داخل البنك المركزي المصري.
بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدوليCIB نحو 13.45 جنيه للشراء و 13.5 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا نحو 13.48 جنيه للشراء و 13.51 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.42 جنيه للشراء و13.5 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودي في قناة السويس نحو 13.42 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء و13.5 جنيه للبيع