آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم 1-3-2025

شهد سعر الريال السعوي استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 1-3-2025 داخل السوق الرسمية لليوم الثالث على التوالي بدون أي تغيير.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.49 جنيها للشراء و 13.52 جنيها للبيع داخل البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدوليCIB نحو ‎13.45 جنيه للشراء و 13.5 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا نحو 13.48 جنيه للشراء و ‎ 13.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو ‎13.42 جنيه للشراء و‎13.5 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في قناة السويس نحو ‎ 13.42 جنيه للشراء و‎13.51 جنيه للبيع

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو ‎13.42 جنيه للشراء و13.5 جنيه للبيع