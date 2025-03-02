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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لا تتجاهلها.. 3 علامات تحذيرية لنقص المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
نهى هجرس

يعد المغنيسيوم ضروريًا لأكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في جسم الإنسان، وهو ضروري لصحة القلب والدماغ وإنتاج الطاقة والاستجابة للتوتر، وفي حين أن نقص المغنيسيوم خطير، وخاصة بين مرضى السكري، وتشمل علامات النقص الرئيسية انخفاض الشهية والتعب والاكتئاب والصداع والغثيان وتشنجات العضلات وعدم انتظام ضربات القلب.

1) انخفاض الشهية 

يؤدي نقص المغنيسيوم إلى انخفاض الشهية عن طريق تعطيل إنتاج هرمون كوليسيستوكينين، وهو الهرمون الذي يشير إلى الشبع وبالتالي يجعل معدتك تشعر بالشبع حتى عندما لا تأكل كثيرًا، في الوقت نفسه، يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، هذه الظاهرة المزدوجة محفوفة بالمخاطر، لأنها تثبط الوسيلة ذاتها للحصول على ما يكفي من المغنيسيوم، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

2) التعب والاكتئاب 

يعد المغنيسيوم ضروريًا لإنتاج الطاقة داخل الجسم، حيث يعمل كعامل مساعد في العملية التي تحول الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام (ATP)، لذلك عندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة، يكافح الجسم لتوليد الطاقة، مما يؤدي إلى التعب. 

ثانيًا، يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم مقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالتالي التأثير على مستويات الطاقة، كما يسبب نقصه الاكتئاب من خلال التأثير على توازن النواقل العصبية وهرمونات التوتر الضرورية للبقاء سعيدًا وهادئًا وبدون مشاكل النوم، ومن المعروف أيضًا أن نقص المغنيسيوم يساهم في فرط النشاط، والثرثرة المفرطة، والسلوك العصابي، والأفكار الانتحارية، والرغبة الشديدة في الإدمان مثل السجائر وما إلى ذلك، يمكن أن يسبب أيضًا فقدان معدل الذكاء والذاكرة قصيرة المدى. 

3) الصداع المتكرر 

يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم أنواعًا مختلفة من الصداع، يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي عن طريق تضييق الأوعية الدموية وزيادة تراكم الصفائح الدموية، يمكن أن يسبب أيضًا الصداع التوتري عن طريق إثارة الألياف العصبية والعضلية بشكل مفرط. يعد نقص المغنيسيوم أيضًا عاملًا يسبب هالة ما قبل الصداع النصفي عن طريق إثارة ظاهرة تسمى الاكتئاب القشري المنتشر .

المصدر webmd

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