آخر تحديث لسعر الفراخ والبيض اليوم 1-3-2025

مع انتهاء أول أيام شهر رمضان المعظم، شهد سعر الدواجن و البيض؛ استقرارا داخل الأسواق المحلية بدون أي تغيير وذلك خلال اليوم السبت الموافق 1-3-2025.

سعر الفراخ البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 90 جنيها داخل المزرعة و 95 جنيها للمستهلك.

سعر الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الحمراء "الساسو" نحو 100 جنيها و 135 جنيها للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا داخل المزرعة و 135 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ الأمهات

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 60 جنيها داخل المزرعة و 70 جنيها للمستهلك النهائي.سعر

سعر البيض

وعلي سياق متصل استقر سعر طبق البيض داخل الأسواق المصرية بدون أي تغيير حيث:

بلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 156 جنيها داخل المزرعة و 160 جنيها للمستهلك

وصل سعر طبق البيض الأبيض نحو 155 جنيهًا داخل المزرعة و 158 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر طبق البيض البلدي نحو 140 جنيهًا في المزرعة و 145 جنيهًا للمستهلك.