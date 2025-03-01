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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الفراخ والبيض اليوم 1-3-2025

سعر الفراخ والبيض
سعر الفراخ والبيض
ولاء عبد الكريم

مع انتهاء أول أيام شهر رمضان المعظم، شهد سعر الدواجن و البيض؛ استقرارا داخل الأسواق المحلية بدون أي تغيير وذلك خلال اليوم السبت الموافق 1-3-2025.

سعر الفراخ البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 90 جنيها داخل المزرعة و 95 جنيها للمستهلك.

سعر الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الحمراء "الساسو" نحو 100 جنيها و 135 جنيها للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا داخل المزرعة و 135 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ الأمهات

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 60 جنيها داخل المزرعة و 70 جنيها للمستهلك النهائي.سعر 

سعر البيض

وعلي سياق متصل استقر سعر طبق البيض داخل الأسواق المصرية بدون أي تغيير حيث:

بلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو  156 جنيها داخل المزرعة و 160 جنيها للمستهلك

وصل سعر طبق البيض الأبيض نحو 155 جنيهًا داخل المزرعة و 158 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر طبق البيض البلدي  نحو  140 جنيهًا  في المزرعة  و 145 جنيهًا للمستهلك.

اخبار مصر مال واعمال سعر الفراخ البلدي سعر الفراخ الساسو سعر كيلو الفراخ البيضاء سسعر طبق البيض سعر طبق البيض البلدي

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