مسلسل العتاولة 2 الحلقة 1.. مي القاضي تجسد دور راقصة

ظهرت الفنانة مي القاضي بدور راقصة في مسلسل العتاولة 2، وهو الامر الذي اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بالجرئية نظرا لارتدائها بدلة رقص مكشوفة.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025

انطلقت أولى حلقات مسلسل العتاولة 2 اليوم السبت عبر شاشة إم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة مساءً، مع إعادة الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرًا. كما تتوفر الحلقات عبر منصة شاهد.

أبطال مسلسل العتاولة 2

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الجزء الأول، أبرزهم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، هدى الأتربي، ومريم الجندي. كما ينضم إلى الجزء الثاني مجموعة من النجوم الجدد، منهم فيفي عبده، نسرين أمين، عزة مجاهد، مي القاضي، وثراء الجبيل. العمل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة 2

كشف الإعلان الترويجي للمسلسل عن إضافة خط درامي جديد يعزز الصراع القائم بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي والاجتماعي الذي تميز به الجزء الأول. وأثار ظهور فيفي عبده في البرومو تفاعلًا واسعًا، حيث يبدو أن دورها يحمل نكهة كوميدية مميزة.

أغنية مسلسل العتاولة 2 تشعل السوشيال ميديا

أطلقت إم بي سي مصر عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية الترويجية للمسلسل بعنوان "إسكندراني"، والتي لاقت انتشارًا واسعًا منذ لحظة طرحها، محققة تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور.