مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأولى .. مي عز الدين ترفض دياب .. وآسر سائق أوبر

شهد مسلسل “قلبي ومفتاحه” الحلقة الأولى، تصاعد الأحداث بين ميار (مي عز الدين) وطليقها أسعد (دياب).

وتبدأ القصة عندما تستيقظ ميار على صوت غريب يأتي من المطبخ، فتظن في البداية أنه لص يحاول التسلل إلى منزلها، ولكنها تفاجأ عند دخولها بالمشهد الذي لا تتوقعه، وهو طليقها أسعد. ينفجر من الغضب في وجهها، وتندلع بينهما مشادة حامية، حيث يحاول أسعد إقناعها بالعودة إليه.

ولكنه يواجه رفضًا قاطعًا من ميار، التي توضح له أن الطلاق قد وقع ثلاث مرات، وبالتالي لا يجوز لهما العودة معًا وفقًا للشريعة. ورغم محاولاته المستميتة، تظل ميار ثابتة في موقفها.

وفي جانب آخر من الحلقة، يظهر آسر ياسين في دور محمد عزت، سائق أوبر الذي فقد عمله السابق بسبب أزمة مالية. يظهر محمد في مشهد يجمعه مع خاله شناوي (أشرف عبد الباقي)، حيث يخبره بتبديل سيارته بسيارة قديمة بعد الأزمة التي مر بها.

في الوقت نفسه، يكشف عن رغبة في إخفاء حقيقة وضعه عن والدته، التي ما زالت تعتقد أنه يعمل في الشركة كما كان من قبل. هذه التوترات العائلية تعكس الصراع الداخلي لمحمد الذي يواجه تحديات الحياة الصعبة في صمت.

الحلقة الأولى من المسلسل تضع الأسس لعلاقات معقدة مليئة بالمشاعر المتناقضة بين الشخصيات، كما تفتح أبوابًا لتسليط الضوء على صراعات الحياة الشخصية والمهنية التي تواجهها الشخصيات، مما يعد بتطورات درامية مشوقة في الحلقات القادمة.