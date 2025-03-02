«خايفة على اللي ظلموني».. فريدة سيف النصر توجّه رسالة لصنّاع مسلسل «العتاولة»|ماذا قالت؟

شنّت الفنانة فريدة سيف النصر هجومًا حادًا على صنّاع مسلسل "العتاولة"، وخاصة المخرج أحمد خالد موسى، مؤكدة تعرضها للظلم خلال التحضير للعمل واستبعادها من الجزء الثاني الذي كانت من المفترض أن تشارك فيه.

وخلال لقائها مع الإعلامية هاجر حليم في برنامج "وشك مكشوف" على قناة "هي"، قالت فريدة: "أنا مش زعلانة على نفسي.. أنا خايفة على اللي ظلموني، لأني عمري ما ظلمت حد. كانوا بيخلوني قاعدة 7 أيام من غير تصوير، والشباب الصغيرين في المسلسل كانوا بييجوا يطبطبوا عليّ لأنهم حاسين بيا.. مجهودي اتسرق ومش مسامحهم."

وأضافت بغضب: "أنا تعبت علشان أحضر للدور، وفجأة لقيت حد تاني بيقدمه! سرقوا مني شخصية (سترة)، ومش هشتغل مع أحمد خالد موسى تاني.. خلصت."

وجاءت تصريحات فريدة بالتزامن مع الجدل المثار حول كواليس المسلسل، خاصة بعد إصابة النجم أحمد السقا أثناء التصوير، مما أثار التساؤلات حول الأجواء داخل العمل.

يُعرض برنامج "وشك مكشوف" يوميًا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، عبر قناة "هي".