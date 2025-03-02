«إيسكو» يفاجئ الجميع: احتفلت أمام ريال مدريد من أجل زوجتي.. والملكي في قلبي للأبد

كشف النجم الإسباني إيسكو سر احتفاله بهدفه في مرمى ريال مدريد، موضحًا أن تواجد زوجته في المدرجات كان الدافع الأكبر لمشاركة فرحته بهذه اللحظة المميزة مع عائلته.

اعتذار لجماهير الملكي

ورغم احتفاله، لم يغفل إيسكو عن احترامه الكبير لجماهير ريال مدريد، حيث بادر بالاعتذار لهم بعد تسجيل الهدف، مؤكدًا تقديره العميق للمشجعين الذين دعموه لسنوات طويلة خلال مسيرته مع الفريق.

امتنان دائم لريال مدريد

كما عبّر إيسكو عن امتنانه الشديد لنادي ريال مدريد، معتبرًا تجربته مع الملكي محطة تاريخية حققت له أحلام الطفولة، ومنحته ذكريات ولحظات لا تنسى ستظل محفورة في قلبه.

ريال مدريد في القلب

وفي ختام تصريحاته، شدد إيسكو على أن ريال مدريد سيبقى جزءًا لا يتجزأ من حياته، مهما واجهه من منافسات مستقبلية أمام النادي، مؤكدًا احتفاظه بحب كبير للكيان الأبيض وجماهيره الوفية.