بقيمة 4 مليارات دولار .. أمريكا تُسرّع تسليم شحنة أسلحة «ضخمة» لإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، توقيع إعلان يقضي بتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وأوضح روبيو في بيان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، مشددًا على أن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان أمن إسرائيل، ومواجهة التهديدات الأمنية التي تواجهها".

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الصفقة الجديدة تتضمن بيع أكثر من 35 ألف قنبلة للأغراض العامة بوزن نحو ألف كيلوغرام، إلى جانب 4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات من الطراز ذاته، من إنتاج شركة "جنرال ديناميكس".

وبحسب "رويترز"، تم إخطار الكونغرس بشأن الصفقة بعد ظهر الجمعة بصفة طارئة، في خطوة لتسريع الإجراءات المعتادة.

وتعد هذه المرة الثانية خلال شهر واحد التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ من أجل تمرير صفقات أسلحة لإسرائيل بشكل عاجل، متجاوزة العرف المعتاد الذي يمنح لجنتي الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فرصة مراجعة الصفقات وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميًا.

وفيما أشارت وزارة الدفاع سابقًا إلى أن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، لفتت إلى "إمكانية توفير جزء من هذه الأسلحة من المخزون الأمريكي"، مما قد يعني تسليمًا فوريًا لبعض الذخائر.