محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة البداري بأسعار مخفضة بنسبة 30%

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض "أهلاً رمضان" بمدينة البداري، ضمن 11 منفذاً على مستوى المركز، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% إلى 30% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ويأتي افتتاح هذه المعارض تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتوفير السلع بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع.

رافقه خلال الجولة خالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل باسيوط ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالديوان العام.

حيث تفقد محافظ أسيوط المعرض عقب الإفتتاح للإطمئنان على السلع الغذائية المتنوعة (السكر، والزيت، والسمن، والأرز، والمكرونة، والدقيق) وغيرها والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق، كما التقى ببعض الأهالي واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة تلبية لاحتياجاتهم وبأسعار مناسبة.

وأكد محافظ أسيوط - خلال الإفتتاح - أن هذه المعارض تمثل جزءا من خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث نستهدف إقامة أكثر من 150 معرضاً ومنفذاً على مستوى كافة القرى والمراكز والأحياء بالمحافظة لتلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين، من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عليهم مؤكداً على ضرورة متابعة المعارض للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بكميات كافية لضمان تلبية كافة الاحتياجات واستقرار الأسعار ومنع استغلال التجار والتخفيف على المواطنين.

وشدد أبوالنصر على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتسهيل وصول السلع للمعارض بشكل مستمر وبأسعار عادلة، بما يضمن حصول الجميع على احتياجاتهم الأساسية مضيفاً أن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها حيث يتم المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب مع تكثيف حملات التفتيش الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط تواصل إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع في مختلف قرى ومراكز وأحياء المحافظة ضمن خطة طويلة الأمد لتحقيق التكامل في توفير السلع بشكل عادل وميسر لجميع المواطنين.