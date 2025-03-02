إسرائيل توقف دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، إنه في نقاش عُقد الليلة الماضية برئاسة بنيامين نتنياهو، تم اتخاذ قرار بوقف دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليم الأحد، بأن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إسرائيلي إضافي.

وبحسب القناة سيتم مناقشة قرار استدعاء الجنود الاحتياطيين بحلول 29 مايو المقبل.

وجاء في مقترح القرار أن "عام 2025 من المتوقع أن يكون عامًا حربيًا، مشابهًا لعام 2024، وأن قطاعات القتال المختلفة، على الرغم من سريان وقف إطلاق النار حاليًا، تتميز بحالة من عدم الاستقرار".

ويشمل القرار أيضًا توصية بمواصلة تعبئة جنود الاحتياط المنصوص عليها في الأمر رقم 8 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار استمرار الحرب المستمرة.