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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الكابتن الحلقة 3.. مصير مجهول لـ أكرم حسني بسبب الأشباح

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
سعيد فراج

تصدر مسلسل “الكابتن” بطولة النجم أكرم حسني تريند محرك البحث جوجل، بعد عرض الحلقة 1 و 2 على قناة dmc أمس وأمس الأول، نظرًا لأحداثه الشيقة والكوميدية، والتي تدور حول قائد طيارة يتعرض لحادث سقوط طائرته، ويدخل في مواجهة مع أرواح الركاب كونه الناجي الوحيد من الحادث.

وانتهى مسلسل الكابتن الحلقة 2، بظهور أشباح الطائرة المنكوبة لـ كابتن حسام (أكرم حسني) خلال التحقيق معه حول أسباب سقوط الطائرة، وشك المحقق في سلامة قواه العقلية بعدما رآه يتكلم مع الأشباح، فقام بتمزيق نتيجة التحقيق. 

وتساءل متابعو المسلسل عن المصير الذي سيواجه كابتن حسام، في مسلسل الكابتن الحلقة 3، بعد تمزيق ورق التحقيق معه من قبل المحقق. 

واستطاع النجم أكرم حسني أن يقدم وجبة درامية كوميدية دسمة من خلال مسلسل الكابتن، ليجسد دورت يلفت الأنظار منذ عرض الحلقة 1 أمس الأول، الجمعة، والتي تصدرت أيضًا تريند محرك البحث العالمي جوجل، خاصة أن النجم أكرم حسني يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من الأطفال والكبار، لذلك يحرص دائمًا على تقديم دراما تلفزيونية مناسبة للأسر المصرية والعربية وهو ما تحقق في الكابتن.

ويذاع مسلسل الكابتن يوميًا على مدار 15 حلقة من الشهر الكريم،  ويعرض على قنوات dmc بالتزامن مع منصة واتش إت.

مواعيد عرض مسلسل الكابتن 

قناة DMC

العرض الأول: 9:45 مساءً

الإعادة: 3:45 مساءً و8:00 صباحًا

قناة DMC دراما

العرض الأول: 12:00 منتصف الليل

الإعادة: 11:15 صباحًا و7:30 مساءً

قصة مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

أبطال مسلسل الكابتن

ويشارك فى بطولته بجانب أكىم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

الكابتن أكرم حسني مسلسل الكابتن الفنان أكرم حسني مواعيد عرض مسلسل الكابتن

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