تحدث الدكتور هاني عودة٫ مدير عام الجامع الأزهر الشريف٫ عن استعدادات وفعاليات المسجد لشهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور هاني عودة٫ في لقاء مع برنامج صباحك مصري٫ على قناة mbc مصر٫: هناك العديد من البرامج خلال شهر رمضان٫ منها المقارئ القرآنية برواية الإمام حفص والقراءات العشر٫ والملتقيات الوعظية للرجال والنساء”.

وأضاف: من ضمن البرامج أيضا الملتقيات الفقهية التي تضم مجموعة من القضايا الفقهية التي يحتاج إليها الشباب٫ وأيضا من ضمن البرامج المقرأة الخاصة بالطلاب الوافدين والطالبات الوافدات”.

وأشار: صلاة التراويج في الجامع الأزهر ٢٠ ركعة وتصلى بالقراءات العشر.. والجديد هذا العام قد يكون من ناحية زيادة الإتقان وزيادة الإلمام ببعض القضايا التي يحتاج إليها الشارع المصري أو العالم كله”٫ لافتا: الجامع الأزهر عندما يتحدث فإنه يتحدث باسم الإسلام”.