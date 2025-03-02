مصانع سكر أبو قرقاص تبدأ استقبال محصول بنجر السكر لموسم 2025 الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، " مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة بالمنيا" بدء استقبال محصول بنجر السكر لموسم 2024/2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025.

وأوضحت الشركة، أن أول تخصيص لشحن المحصول سيبدأ من كافة المناطق الزراعية والهيئات باستخدام جميع وسائل النقل المتاحة، بما يشمل اللواري، والجرارات الزراعية، وتحفيزا لمزارعى البنجر فقد تقرر هذا الموسم رفع السعر الأساسي لطن البنجر نظيف إلى 2400 جنية / طن عند درجة حلاوة 16% ، وذلك بخلاف المميزات الأخرى التى تمنحها الشركة مثل علاوة التبكير وعلاوة زيادة درجة الحلاوة عن 16% وحافز النظافة المميز .

وتهيب الشركة بالزراع والهيئات الزراعية التواصل مع مكاتب التخصصية التابعة لمصانع سكر أبو قرقاص الجديدة لتحديد مواعيد التقليع طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلى حسب أولوية تاريخ الزراعة.