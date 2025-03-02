محافظ المنيا: تحرير 361 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تحرير 361 محضراً تموينياً بمراكز ومدن المحافظة، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية وجميع المنشآت التموينية خلال شهر رمضان المعظم للوقوف على مدى التزام أصحابها بمواعيد العمل و إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 96 محضراً في مجال ضبط الأسواق حيث تنوعت المخالفات ما بين ( عدم الإعلان عن الأسعارـ ادارة منشأة بدون ترخيص ـ عدم حمل شهادة صحية ـ مجهول المصدر ) كما تم مصادرة 50 شيكارة ردة ، 20 شيكارة دقيق ، 60 لفة مكرونة، 20 لفة سكر ، 91 كيلوجرام من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية.

وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير 180 محضراً متنوعاً ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ تجميع دقيق بلدى مدعم ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل)، كما تم تحرير عدد (20) مخالفة فى مجال المواد البترولية جاءت ما بين تجميع اسطوانات غاز بغرض البيع في السوق السوداء وعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير (65) مخالفة في مجال البدالين التموينيين ما بين (عدم الإعلان عن المقررات التموينية -عدم مزاولة النشاط في المواعيد المحددة -عدم الاحتفاظ بسجل زيارات -عدم حمل شهادة صحية).

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة للمواطنين وصلاحيتها للاستهلاك والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

