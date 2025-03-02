بالأرقام.. الزمالك الأكثر حصولا على إنذارات والأهلي الأقل

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن النادى الأهلى والزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"الزمالك أكثر فرق الدوري الـ18 حصولا على بطاقات ملونة.

الأهلي ثاني أقل فريق في الدوري حصولا على بطاقات".

ويذكر انه قد أعلنت قناة الزمالك الرسمية تقدم حسام المندوه، أمين صندوق النادي، بطلب إحاطة في البرلمان، لاستدعاء مسؤولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم، لمناقشة "الأخطاء التحكيمية والتنظيمية" التي شهدتها بطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم.

وقالت القناة إن المندوه، عضو مجلس النواب، تقدم بهذا الطلب اعتراضا على القرارات التحكيمية، التي يرى مسؤولو الزمالك أنها ظلمت الفريق في المباريات الأخيرة.

وشهدت مواجهة الزمالك الأخيرة أمام زد إف سي (1-1)، في الدوري الممتاز، رفض حكم اللقاء احتساب ضربة جزاء، طالب بها لاعبو الفريق الأبيض، بداعي وجود لمسة يد من أحمد طارق، لاعب المنافس.

وأبدى أيمن عبد العزيز، مدرب الزمالك المساعد - الذي تعرض أيضا للطرد من المباراة - غضبه من قرار الحكم، متسائلا عن سبب عدم مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

كما انتقد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، هذا القرار التحكيمي، معتبرا أنه أثر على نتيجة اللقاء.

وشهدت المباراة كذلك طرد محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأبيض، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وهو ما زاد حدة الغضب داخل الزمالك.