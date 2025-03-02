افتتاح 4 معارض "أهلاً رمضان 2025" بأسيوط لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح اليوم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أربعة معارض جديدة لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرفة التجارية

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح معارض “أهلاً رمضان” في جميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

حيث تم افتتاح المعارض بمناطق مختلفة بأسيوط، منها ،معرض الشركة المصرية لتجارة الجملة – فرع رياض،معرض الشركة المصرية – فرع المصرية 2000،معرض أهلاً رمضان – منطقة سيتي وتضم المعارض جميع السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك: الأرز، المكرونة، السكر، الزيت، السمن، العدس، الفول، البقوليات، منتجات الألبان، التوابل، اللحوم المجمدة، والعصائر، مع تخفيضات تتراوح بين 15% و30%، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

أكد المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المعارض ستواصل عملها طوال شهر رمضان لتلبية الطلب المتزايد، مع ضمان استمرارية توفير السلع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات المنتجة

كما أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض وتوفير السلع بأسعار تنافسية، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم هذه المبادرات لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم ،كما وجه الشكر لجميع التجار والشركات المشاركة، مشيدًا بتعاونهم في تحقيق استقرار الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط أن افتتاح هذه المعارض يأتي ضمن خطة التوسع في إقامة معارض “أهلاً رمضان” في جميع مراكز ومدن المحافظة، وليس فقط في العاصمة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا

يأتي افتتاح هذه المعارض ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم المواطنين، خاصة في ظل زيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان.