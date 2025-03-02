قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيادة الدعم والمنح للمستفيدين.. موعد صرف السلع التموينية لشهر رمضان
محافظ البحيرة: تشغيل ميناء الصيد برشيد قريبًا.. ودعم الرعاية الصحية بـ 123 وحدة جديدة
الاستجابة لـ 1095 حالة.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير
الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
عمرو وهبي يعتذر عن منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك
بالأرقام.. الزمالك الأكثر حصولا على إنذارات والأهلي الأقل
دعاء 2 رمضان.. اللهم إني أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله
مشمس نهارا وشديد البرودة ليلا.. حالة الطقس فى الوادى الجديد ثانى أيام رمضان
عميل مخابراتي سابق مقرب من بوتين يعد خطة لإعادة خط نوردستريم2
هيئة الدواء تعلن زيادة عدد منافذ صرف الجواهر المخدرة والأدوية النفسية
حزام ملاكمة ومواجهة نارية.. هدية غير تقليدية لرئيس هذه الدولة| ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

افتتاح 4 معارض "أهلاً رمضان 2025" بأسيوط لتوفير السلع بأسعار مخفضة

اهلا رمضان
اهلا رمضان
محمد صبيح

 افتتح اليوم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أربعة معارض جديدة لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرفة التجارية

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح معارض “أهلاً رمضان” في جميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

حيث تم افتتاح المعارض بمناطق مختلفة بأسيوط، منها ،معرض الشركة المصرية لتجارة الجملة – فرع رياض،معرض الشركة المصرية – فرع المصرية 2000،معرض أهلاً رمضان – منطقة سيتي وتضم المعارض جميع السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك: الأرز، المكرونة، السكر، الزيت، السمن، العدس، الفول، البقوليات، منتجات الألبان، التوابل، اللحوم المجمدة، والعصائر، مع تخفيضات تتراوح بين 15% و30%، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

أكد المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المعارض ستواصل عملها طوال شهر رمضان لتلبية الطلب المتزايد، مع ضمان استمرارية توفير السلع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات المنتجة

كما أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض وتوفير السلع بأسعار تنافسية، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم هذه المبادرات لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم ،كما وجه الشكر لجميع التجار والشركات المشاركة، مشيدًا بتعاونهم في تحقيق استقرار الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط أن افتتاح هذه المعارض يأتي ضمن خطة التوسع في إقامة معارض “أهلاً رمضان” في جميع مراكز ومدن المحافظة، وليس فقط في العاصمة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا

يأتي افتتاح هذه المعارض ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم المواطنين، خاصة في ظل زيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان.

شهر رمضان الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع أهلاً رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

الدوري المصري

النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق .. الكيلو بكام؟

زيزو

بيسيرو يفاجئ إنبي بنجم جديد بديل زيزو في تشكيل الزمالك

حريق سوق الجملة بمدينة طنطا

النيران وصلت السما والسبب صادم.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق سوق الجملة بطنطا| فيديو وصور

جدول امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 جميع المحافظات .. مواعيد رسمية

دعاء ثاني ليلة من رمضان

دعاء ثاني ليلة من رمضان.. بـ 10 كلمات ستسجد باكيا من الفرحة

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

تدشين مبادرة الرياضة تجمعنا دعما لمبادرة بداية جديدة بجامعة الأزهر

أنواع الرؤى والأحلام والفرق بينهما

أنواع الرؤى والأحلام والفرق بينهما.. تعرف على علامات كل منهما وأيهما أصح

فتاة تسأل "طالما ربنا بيحبنا ليه خلق الجنة والنار"

فتاة تسأل: "طالما ربنا بيحبنا ليه خلق الجنة والنار"؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

بالصور

مصدر للطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا؟

طريقة عمل مهلبية قمر الدين "المشمشية"

طريقة عمل مهلبية قمر الدين "المشمشية"
طريقة عمل مهلبية قمر الدين "المشمشية"
طريقة عمل مهلبية قمر الدين "المشمشية"

تحذير عاجل من حسام موافي لمرضى السكري بشأن الصيام

السكر
السكر
السكر

7 كيلو في الأسبوع.. طريقة عمل رجيم في رمضان

رجيم رمضان
رجيم رمضان
رجيم رمضان

فيديو

فتاة - أرشيفية

القبض على سيدة سرقت قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة

ضبط - أرشيفية

ضبط 3 سيارات لأداء حركات استعراضية بموكب زفاف على كوبري الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد