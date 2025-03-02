استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 2-3-2025

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب في السعودية ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا سجل 343.00 ريال.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الاكثرا انتشارا 300.25 ريال

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 257.25 ريال

أسعار الذهب اليوم

عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 343.00 ريال سعر الذهب عيار 22 314.50 ريال سعر الذهب عيار 21 300.25 ريال سعر الذهب عيار 18 257.25 ريال سعر الذهب عيار 14 200.00 ريال سعر الذهب عيار 12 171.50 ريال الاونصة 10670.25 ريال سعر الجنيه الذهب اليوم 2401.50 ريال الأونصة بالدولار 2849.82 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 2401.50 ريال