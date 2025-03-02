مسلسل كامل العدد++ الحلقة3 .. القبض على دينا الشربيني فى تركيا

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد العديد من الأحداث الشيقة بين ليلي وأحمد وظهور شقيقة جديدة له.

-والذى بدأت بمواجهة شادية أبو شقرا (إنجي المقدم) بوالدتها حياة (إسعاد يونس) وشقيقها أحمد (شريف سلامة) وانجبتها حياة من زوجها الأول توفيق الذى كان يعمل منتج سينمائي ولكن وقت حملها خدعها زوجها بأن الطفل توفي ولم يعد على قيد الحياة.

-ليلي (دينا الشربيني) تسافر لأبنها شريف (حمزة دياب) إلى تركيا بعد حصولها على الباسبور.

-الشرطة تقبض على ليلي (دينا الشربيني) فى تركيا بعد أن تسببت فى حدوث دخان كثير فى العقار التى تقيم فيه أثناء الطبخ.

ليلي تتدخل فى صدام جديد مع معجبة تريد أن تلتقط صورة مع شريف ابنها ولكنها تتقرب منه خلال الصورة ما يجعل ليلي تفتعل مشكلة ويقبض عليها مجددًا.



مواعيد مسلسل كامل العدد++

وتعرض حلقات مسلسل كامل العدد على قناة on فى تمام الساعة السادسة مساءا وتذاع الساعة 1 ونصف ظهرا ، وتعرض أيضًا الساعة 7 ونصف مساءًا على on drama وتعاد الساعة 3 صباحًا.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد ++ يضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.