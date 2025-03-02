فرمان من كولر.. نظام غذائي صارم بـ الأهلي خلال شهر رمضان

فرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ومحمد شوقي مدير الكرة نظاماً صارما من العقوبات علي المخالفين للبرنامج الغذائي الذي وضعه الجهاز الطبي وأخصائي التغذية بالفريق لتجنب زيادة الوزن خلال شهر رمضان.

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات اليوم بعد ان منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة لمنحهم فرصة التواجد أول أيام شهر رمضان المعظم مع أسرهم، ويبدأ الفريق الأول الإستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء في الجولة السابعة عشر والاخيرة من منافسات الدور الأول لمسابقة الدوري.

ويسعي الجهاز الطبي لتجهيز ياسر ابراهيم ويحيي عطية الله للتواجد في التدريبات ولكن موقف تواجدهم في مواجهة طلائع الجيش صعبا للغاية، بنيما تأكد غياب علي معلول ومحمد مجدي افشة وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد عن المباراة بسبب الإصابة .