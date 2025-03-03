قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو مسك.. كواليس الإطاحة بعمرو وهبي من لجنة التعاقدات بالزمالك
أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 3-3-2025
قيادي في حماس: إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل
دعاء بعد الفجر في رمضان.. 3 آيات من سورة البقرة تعجل زواجك
بـ "رقعة شطرنج".. ماسك يشن هجوما على زيلينسكي وزعماء أوروبا
أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3 مارس 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
سعر الريال القطري في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
قرار من النيابة بشأن واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
دعاء آخر ساعة ليلة 3 رمضان.. 8 كلمات تجبر قلبك وتعوضه عن كل شيء
أزمة الرقاقات تهدد إطلاق GPT-4.5.. هل تواجه OpenAI مأزقًا تقنيًا؟
قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
روسيا تعرب عن اندهاشها من التغيير الهائل في السياسة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3 مارس 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق،  وذلك بعد ارتفاعات متتالية قبل أيام رمضان،  واستقرت فى أوائل الشعر المبارك على الرغم من الإقبال الكبير على الفراخ .

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بعدما وصل إلى 93 جنيها أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 69جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 70جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
 

سعر الفراخ الحمراء

كذلك  استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 104 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 113 جنيهًا.
 

كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 124 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  200 لـ 230 جنيهًا في بعض المحلات.

 

أسعار البيض اليوم الإثنين

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.



زيادة استهلاك الدواجن 

ومن جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن استهلاك الدواجن خلال شهر رمضان يشهد زيادة ملحوظة تصل إلى 35% مقارنة بالأيام العادية، مؤكدًا أن هذا الشهر يمثل فرصة ذهبية للمربين لتعويض الخسائر التي قد يتعرضون لها في دورات التربية الأخرى على مدار العام. 


وأشار إلى أن الدورة الرمضانية هي الأكثر ربحًا للمربين، مما يبرر الزيادة في الأسعار التي تحدث عادة في هذه الفترة.


و أوضح الزيني أن متوسط استهلاك الدواجن في رمضان يصل إلى حوالي 4 ملايين دجاجة يوميًا، ما يساهم بشكل كبير في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. 


وأضاف أن السوق يشهد ما بين 5 إلى 6 دورات تربية سنويًا، حيث يكون بعضها خاسرًا بينما تحقق الدورة الرمضانية عادة أرباحًا كبيرة للمربين.


زيادة الإنتاج المحلي 


وأكد الزيني أن الإنتاج المحلي من الدواجن شهد زيادة كبيرة، حيث تم تقليص حجم الاستيراد من الخارج بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار الأعلاف هو العامل الأساسي الذي يشجع المنتجين على توسيع عملية التربية. كما أشار إلى أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% مع اقتراب شهر رمضان، وهو أمر طبيعي نتيجة للطلب المتزايد.

الدواجن البيض أسعار الدواجن سعر الفراخ الحمراء أسعار الدواجن اليوم البانيه سعر كيلو البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

هنا الزاهد

بعد حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال.. هنا الزاهد: من لا أخلاق له لا قيمة له

كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

موصلنيش حاجة.. أول رد من نقيب المعلمين على اتهامه بالرشوة والتربح

محمد رمضان

مسن يتعرض للإغماء بعد فوزه بـ 100 ألف فى مسابقة مدفع رمضان

منتخب مصر

العميد استقر على 3 نجوم جدد.. مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

انتهاك للقوانين الدولية.. المفتي يدين قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ومراعاة أحوال الناس

جليس السوء

يوقعك في المهالك| تحذير نبوي هام من جليس السوء

بالصور

أوسكار 2025.. ديمي مور وسيلينا جوميز أفضل إطلالات على السجادة الحمراء

ريد كاربت
ريد كاربت
ريد كاربت

مسلسل جودر 2 الحلقة 2 .. مجدي بدر يخطط للتخلص من ياسر جلال

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

أريانا جراندي وفيرناندا توريس.. مرشحات أفضل ممثلة على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

أريانا جراندي
أريانا جراندي
أريانا جراندي

ابعد عن المحشي بالليل| خطورة تناول وجبات دسمة في السحور.. هيحصلك إيه؟

افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان

فيديو

اعلان زواج

عايزة اتجوز.. إعلان يثير الجدل بشوارع المعادي |إيه الحكاية

بسمة وهبة

إنتي فشلتي في شيخ الحارة.. مواجهة قوية بين إيناس الدغيدي وبسمة وهبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد