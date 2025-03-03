أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3 مارس 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق، وذلك بعد ارتفاعات متتالية قبل أيام رمضان، واستقرت فى أوائل الشعر المبارك على الرغم من الإقبال الكبير على الفراخ .

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بعدما وصل إلى 93 جنيها أمس، وتصل للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 69جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 70جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.



سعر الفراخ الحمراء

كذلك استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 104 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 113 جنيهًا.



كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 124 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.



سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 200 لـ 230 جنيهًا في بعض المحلات.





أسعار البيض اليوم الإثنين

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.





زيادة استهلاك الدواجن

ومن جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن استهلاك الدواجن خلال شهر رمضان يشهد زيادة ملحوظة تصل إلى 35% مقارنة بالأيام العادية، مؤكدًا أن هذا الشهر يمثل فرصة ذهبية للمربين لتعويض الخسائر التي قد يتعرضون لها في دورات التربية الأخرى على مدار العام.



وأشار إلى أن الدورة الرمضانية هي الأكثر ربحًا للمربين، مما يبرر الزيادة في الأسعار التي تحدث عادة في هذه الفترة.



و أوضح الزيني أن متوسط استهلاك الدواجن في رمضان يصل إلى حوالي 4 ملايين دجاجة يوميًا، ما يساهم بشكل كبير في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.



وأضاف أن السوق يشهد ما بين 5 إلى 6 دورات تربية سنويًا، حيث يكون بعضها خاسرًا بينما تحقق الدورة الرمضانية عادة أرباحًا كبيرة للمربين.



زيادة الإنتاج المحلي



وأكد الزيني أن الإنتاج المحلي من الدواجن شهد زيادة كبيرة، حيث تم تقليص حجم الاستيراد من الخارج بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار الأعلاف هو العامل الأساسي الذي يشجع المنتجين على توسيع عملية التربية. كما أشار إلى أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% مع اقتراب شهر رمضان، وهو أمر طبيعي نتيجة للطلب المتزايد.