أخبار الوادي الجديد| تطوير القطاع الطبي.. والتعليم تنفذ ورش عمل ومسابقات عن مظاهر فرحة رمضان

شهدت محافظة الوادي الجديد ، خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث والفعاليات.

الحافظ الوادي الجديد يناقش سبل تطوير القطاع الطبي

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتورة مها إبراهيم رئيسة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة والوفد المرافق، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزراة الصحة، لبحث تطوير القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والمسئولين عن القطاع الطبي بالمحافظة.



تطوير وتحسين الخدمات الطبية



تم مناقشة ملف القطاع الصحي بالمحافظة وبحث سبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحصر كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية والتجهيزات لتوفيرها، والوقوف على المعوقات، وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير القطاع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما بحث اللقاء سبل تنشيط السياحة العلاجية بالمحافظة من خلال المستشفيات الجديدة الجاري إنشاؤها؛ لاستثمار مقومات المحافظة وتوفير خدمات علاجية متخصصة، كما وجه المحافظ الشكر لقطاع الطب العلاجي بالوزارة على دورهم وجهودهم الملموسة في تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

تعليم الوادى الجديد: ورش عمل ومسابقات عن مظاهر فرحة رمضان من مكونات البيئة

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن استكمال تنظيم عدد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل التدريبية لطلاب المحافظة بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية فى إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، حيث يجرى تدريب الطلاب على الرسم بالقلم والتعبير بألوانهم المفضلة عما يدور حولهم وبأذهانهم تجاه الشهر الفضيل، بالإضافة إلى صناعة فوانيس رمضان بطريقة مبتكرة وبالخامات المتوفرة من البيئة.

وأضاف مدير تعليم المحافظة أنه يتم التوجيه باكتشاف الطلاب المبدعين ورعايتهم وصقل وتنمية مهاراتهم الفنية فضلا عن تنمية روح الولاء للوطن وربط الطلاب بيئتهم و مجتمعهم وعاداته وتقاليده وبث روح المنافسة لديهم.

فى سياق متصل، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، أنه بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، يجرى تنظيم مسابقة ثقافية توعوية لطلاب المحافظة تحت عنوان هن عظيمات تستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة فى جميع الإدارات التعليمية وتهدف لرفع ثقافة الطلاب بالدور الهام والحيوى للمرأة فى المجتمع منذ قديم الأزل .

وتنشر الحلقات فى التاسعة مساء بعد صلاه التراويح ولمدة 15 يوما على صفحة العلاقات العامة بالمديرية وتجمع الإجابات وترسل عبر رابط إلكتروني سيتم نشره عقب الحلقة الأخيرة على أن يتم اختيار الفائزين وتكريمهم فى أواخر الشهر الكريم.

مصرع طالبين في انقلاب دراجة بخارية بالوادي الجديد

لقى طالبان مصرعهما إثر حادث انقلاب موتوسيكل بمنطقة البستان بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المتوفين لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة.

مشمس نهارا وشديد البرودة ليلا.. حالة الطقس فى الوادى الجديد ثانى أيام رمضان

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، طقسًا مشمس خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا في ثاني أيام شهر رمضان، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى 26 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا إلى 12 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء باردة مع حلول المساء.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تهب رياح نشطة قادمة من الاتجاه الشمالي الشرقي، بسرعة تصل إلى 20 كم/ س، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل. كما قد تؤدي الرياح إلى إثارة الأتربة في بعض المناطق المفتوحة.

وينصح بارتداء الجواكت والملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر لبرودة الجو، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الرياح.

تلقى اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طالبين إثر حادث انقلاب موتوسيكل بمنطقة البستان بمركز الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المتوفين لمشرحة مستشفي الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة.

وتبين وفاة الطالب محمد محيي شلبي بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة البستان الإعدادية، والطالب محمد عصام يوسف حنفي وكلاهما من مركز الخارجة، إثر حادث موتوسيكل.



تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.