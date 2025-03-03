هجوم على مصلين في ريف حماة بسوريا يوقع قـ. ـتلى وجرحى

أفاد المرصد السوري، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة 10 مواطنين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين في ريف محافظة حماة.

وقال المرصد إن هجوما على مصلين بعد صلاة التراويح في بلدة حيالين بريف حماة، أوقع 4 قتلى وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح.

وأضاف المرصد أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على المصلين.

وأشار المرصد إلى أن القوات الأمنية استقدمت عناصر وتعزيزات إلى المنطقة التي شهدت الحادث من أجل ملاحقة المهاجمين.

وذكرت صفحات ومواقع إعلامية محلية، أن المسلحين فتحوا النار على المصلين أثناء دخولهم المسجد لأداء صلاة التراويح، مساء الأحد.