خبر سار لعشاق مانشستر سيتي

بعد غياب دام لأشهر بسبب الإصابة، تلقى عشاق مانشستر سيتي خبرًا طال انتظاره، حيث بدأ النجم الإسباني رودري التدريبات الفردية في الملعب، مما يشير إلى تقدمه الملحوظ في عملية التعافي.

إصابة قوية في سبتمبر

تعرض رودري لإصابة في الرباط الصليبي خلال شهر سبتمبر، مما أجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة، وهو ما شكل ضربة قوية لمانشستر سيتي، نظرًا لدوره المحوري في خط الوسط.

خطوة مهمة نحو العودة

البدء في التدريبات الفردية يعد خطوة حاسمة في طريق العودة إلى الملاعب. على الرغم من أنه لم ينضم بعد إلى التدريبات الجماعية، فإن ظهوره على العشب يشير إلى أن تعافيه يسير بشكل جيد وفقًا للجدول الزمني المحدد.

تأثير غيابه على مانشستر سيتي

عانى الفريق من بعض التحديات في غياب رودري، حيث يعد أحد أهم اللاعبين في تشكيلة بيب غوارديولا، بفضل قدرته على التحكم في خط الوسط وتقديم التوازن الدفاعي والهجومي.

موعد العودة المنتظر

لم يتم تحديد موعد دقيق لعودة رودري إلى المنافسات الرسمية، لكن التطورات الإيجابية تشير إلى أنه قد يكون جاهزًا للعب خلال الأسابيع المقبلة، مما سيمنح مانشستر سيتي دفعة قوية في سباق البطولات.

فرحة الجماهير

يترقب مشجعو السيتي عودة نجمهم بفارغ الصبر، خاصة مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم. خطوة التدريبات الفردية تمثل بشرى سارة لمحبي النادي، الذين يأملون في رؤية رودري يعود بكامل قوته ليواصل تألقه مع الفريق.