روابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني| حمل الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تحميل التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم.
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد روابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم.
التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة اللغة العربية
التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة اللغة الانجليزية
التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة الرياضيات
التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة العلوم
التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة الدراسات الاجتماعية
التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة ICT
التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة اللغة الفرنسية
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار تقييمات وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس بنفس نظامها خلال شهر رمضان دون أي تغيير أو إلغاء.
وفي هذا الإطار، حذرت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك، جميع الطلاب من الغياب في شهر رمضان.
وقالت المدارس: ممنوع الغياب نهائيا خلال شهر رمضان، مشددة على عقد التقييمات الأسبوعية وامتحان شهر مارس خلال شهر رمضان دون إلغاء أو تأجيل.
مواعيد الدراسة في شهر رمضان للمدارس
- لا صحة لصدور أي قرارات من وزير التعليم بتوحيد مواعيد الدراسة في شهر رمضان لطلاب المدارس في جميع محافظات الجمهورية
- وزارة التربية والتعليم تركت قرار تحديد مواعيد الدراسة في شهر رمضان لطلاب المدارس للمديريات والإدارات التعليمية.
- المدارس تولت مسئولية إبلاغ الطلاب بالتعليمات الصادرة من المديريات التعليمية بشأن مواعيد الدراسة في شهر رمضان لطلاب المدارس قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي .
- مواعيد الدراسة في شهر رمضان لطلاب المدارس لا تختلف كثيرا عن مواعيد الأيام العادية.
- مواعيد الدراسة في شهر رمضان لطلاب المدارس لا تؤثر على انتظام العملية التعليمية بالمدارس.
- مواعيد الدراسة في شهر رمضان لطلاب المدارس لا تؤدي إلى إلغاء التقييمات خلال الشهر الكريم.