روابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني| حمل الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تحميل التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد روابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم.

التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة اللغة العربية

التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة اللغة الانجليزية

التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة الرياضيات

التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة العلوم

التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة الدراسات الاجتماعية

التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة ICT

التقييمات الاسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مادة اللغة الفرنسية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار تقييمات وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس بنفس نظامها خلال شهر رمضان دون أي تغيير أو إلغاء.

وفي هذا الإطار، حذرت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك، جميع الطلاب من الغياب في شهر رمضان.

وقالت المدارس: ممنوع الغياب نهائيا خلال شهر رمضان، مشددة على عقد التقييمات الأسبوعية وامتحان شهر مارس خلال شهر رمضان دون إلغاء أو تأجيل.

مواعيد الدراسة في شهر رمضان للمدارس