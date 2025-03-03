صراع الحذاء الذهبي الأوروبي.. صلاح يتصدر ومرموش يتراجع للمركز الثامن

سلط تقرير صحفي، الضوء على صراع الحذاء الذهبي (لقب الهداف) في الدوريات الأوروبية موسم 2024-2025.

وحافظ النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، على صدارة الترتيب برصيد 25 هدفًا، متفوقًا بـ4 أهداف عن الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وهاري كين لاعب بايرن ميونخ وماتيو ريتيجي لاعب أتلانتا, وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وتراجع النجم المصري عمر مرموش المنضم حديثًا إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، إلى المركز الثامن برصيد 18 هدفًا.

ويٌحتسب الهدف في الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي) بنقطتين، بينما في الدوري البرتغالي بـ1.5 نقطة، وتختلف من دوري لآخر في باقي المسابقات.

أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية هذا الموسم



1- محمد صلاح (ليفربول) - 25 هدفًا (x2): 50 نقطة

2- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 21 هدفًا (x2): 42 نقطة

3- هاري كين (بايرن ميونخ) - 21 هدفًا (x2): 42 نقطة

4- ماتيو ريتيجي (أتالانتا) -21 هدفًا (x2): 42 نقطة

5- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 20 هدفًا (x2): 40 نقطة

6-ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 19 هدفًا (x2): 38 نقطة

7- ميكا بيريث (ستورم جراتس/موناكو) - 11 هدفًا (x1.5) + 10 أهداف (x2): 36.5 نقطة

8- عمر مرموش (مانشستر سيتي/آينتراخت) - 18 هدفًا (x2): 36 نقطة

9- كريس وود (نوتنجهام فورست) - 18 هدفًا (x2): 36 نقطة

10- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - 18 هدفًا (x2): 36 نقطة

