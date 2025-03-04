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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سهل ولذيذ.. طريقة عمل الفول بالبيض والبقدونس

الفول بالبيض
الفول بالبيض
ريهام قدري

تحب ربات البيوت في التنويع في وجبات السحور خلل شهر رمضان الكريم، وإذا كنتِ من محبي التغيير؛ نقدم لكِ طريقة عمل طاجن الفول بالبيض.

مقادير طاجن الفول بالبيض

  • كوب فول مدمس.
  • ملح “حسب الحاجة”.
  • فلفل أسود “حسب الحاجة”.
  • 2 ملعقة كبيرة سمن.
  • 1 كوب بصل مفروم.
  • 2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
  • 2 فلفل أخضر مقطع شرائح.
  • 1 كوب عصير طماطم.
  • بيض “حسب الرغبة”.
  • مكعب زبدة.
  • ½ كوب بقدونس مفروم.

طريقة عمل طاجن الفول بالبيض

اهرسي الفول جيدًا وتبّليه بكل من: رشة من الملح، والفلفل الأسود

ضعي السمن في قدر على النار ثم شوّحي البصل المفروم والثوم المفروم حتى يصفر لونهم.

أضيفي شرائح الفلفل الأخضر على خليط البصل والثوم ثم اضيفي عصير الطماطم.

اتركي المزيج على النار حتى يتسبك ثم اضيفي الفول.

قلبي جميع المكوّنات وتبّلي هذا المزيج بالقليل من الملح والفلفل الأسود.

أحضري طاجن فرن وضعي خليط الفول واكسري عليه البيض.

أضيفي الزبدة ثم أدخلي الطاجن إلى الفرن لمدة 15 دقيقة، وقدّميه ساخناً وزيّنيه بالبقدونس.

الفول فول فول بالبيض طاجن فول

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