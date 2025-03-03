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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. الكشف عن مدرب منتخب كينيا الجديد

منتخب كينيا
منتخب كينيا
القسم الرياضي

أعلن الاتحاد الكيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين الجنوب إفريقي بيني مكارثي، مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، قبل ثلاثة أسابيع من استئناف التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.
 

وسيبدأ مكارثي مشواره في وقت لاحق من الشهر الجاري بمباراة خارج أرضه ضد جامبيا تليها مباراة على أرضه أمام الجابون.
وتتأخر كينيا عن ساحل العاج المتصدرة بخمس نقاط في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم لكن أمامها ست مباريات متبقية.
ويتأهل الفائزون بالمجموعة إلى النهائيات بينما تتاح الفرصة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني للتقدم عبر الدور الثاني.
وستستضيف كينيا نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بالاشتراك مع تنزانيا وأوغندا لكنها تأهلت إلى نهائيات 2025 في المغرب.
وكان مكارثي، الذي تم الكشف عنه في مؤتمر صحفي في نيروبي، آخر مرة في طاقم مانشستر يونايتد لمدة موسمين تحت قيادة المدرب إريك تين هاج، إذ عمل مدربا للمهاجمين.
وكانت خبرته الإدارية السابقة في أندية كيب تاون سيتي وأمازولو في جنوب أفريقيا.
ولعب مكارثي، البالغ من العمر 47 عامًا، والذي خاض 80 مباراة دولية مع منتخب جنوب أفريقيا وسجل في بطولتي كأس العالم 1998 و2002، في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بلاكبيرن روفرز ووست هام يونايتد، كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع بورتو في عام 2004.

كأس العالم مكارثي الاتحاد الكيني بيني مكارثي

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