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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لوريوس العالمية لأفضل لاعب صاعد لعام 2025

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

تصدر لامين يامال، لاعب برشلونة الإسباني، قائمة المرشحين للتتويج بجائزة لوريوس العالمية لأفضل لاعب صاعد خلال العام الجاري 2025. 

وجاء ترشيح يامال بعد تألقه الكبير مع ناديه برشلونة ومنتخب إسبانيا خلال العام الماضي، حيث قدم أداءً استثنائيًا جعله أحد أبرز اللاعبين الشباب في العالم.


وأشار الموقع الرسمي لجائزة لوريوس إلى أن يامال أصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في 50 مباراة تنافسية مع الفريق الأول.

 كما ساهم بشكل كبير في فوز منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا، حيث تم اختياره كأفضل لاعب شاب في البطولة. هذه الإنجازات جعلته مرشحًا قويًا لنيل الجائزة المرموقة.

المرشحين لجائزة لوريوس العالمية 
يتنافس يامال على الجائزة مع عدد من الفرق والمنتخبات الرياضية البارزة، منها:

  • المنتخب الإسباني لكرة القدم.
  • فريق الفورمولا 1 مكلارين.
  • فريق بوسطن سيلتيكس لكرة السلة.
  • المنتخب الأمريكي لكرة السلة.
  • فريق برشلونة لكرة القدم للسيدات.


سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة لوريوس خلال حفل يقام في قصر ثيبيليس بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025. وسيتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من شخصيات بارزة في عالم الرياضة.

برشلونة جائزة لوريوس لامين يامال

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