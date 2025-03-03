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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حكيم باشا الحلقة 3.. مصطفى شعبان ينجو من محاولة اغتيال سيئ شيئا

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
سعيد فراج

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حكيم باشا 
مسلسل حكيم باشا 

وجاء في بداية أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حكيم باشا، محاولة لقتل "حكيم" مصطفى شعبان، أثناء رجوعه إلى البلد لحضور السبوع، ولكنه نجى منها بعد أن قام بإطلاق الرصاص هو و "بحر" محمد نجاتي على من يحاولون التخلص منه.

وأشعل "حكيم" مصطفى شعبان، حفل سبوع "نوح" برقصه الرائع بالحصان، وسط حضور العائلة وكبار البلد، في مشهد هائل، ثم بارز "حكيم" بالعصا أمام "شبل" أحمد عبد الله محمود، وإنتصر مصطفى شعبان على "شبل" في النهاية.

مسلسل حكيم باشا 
مسلسل حكيم باشا 

كما جاء ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكيم باشا"، وفاة الطفل نوح"، بعد أن حملته جدته "جلاله" سلوى خطاب وأصابته بالعين وحسدته.

وانتهت الحلقة، على مقابلة غزل" دينا فؤاد ل "حكيم" مصطفى شعبان، وأعطته والده التي انجبته منه ثم وقعت على الأرض، في صدمة لحكيم.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، حمدي هيكل، ماجده منير، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

مصطفى شعبان دينا فؤاد سهر الصايغ سلوى خطاب حكيم باشا مسلسل حكيم باشا رياض الخولي

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