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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علق شعار فلسطين.. ممثل عالمى يشعل حفل الأوسكار

الأوسكار
الأوسكار
اسماء محمد

لفت  الممثل الأسترالي البريطاني جاي بيرس أنظار الجميع في حفل توزيع جوائز الأوسكار  وذلك بعد ارتداءه شعار "فلسطين حرة" على صدره أمام العالم

وأثار تصرف جاى بيرس خلال حفل توزيع جوائز "أوسكار" لعام 2025 حالة كبيرة من الجدل في العالم وسط مؤيد ومعارض ولكن الغالبية رأت أنه لفتة إنسانية جميلة في المقام الأول وخطوة تضامنية مع ضحايا قوات الاحتلال في فلسطين.

ووفقا لوكالات الأنباء العالمية فقد ارتدى جاي بيرس في حفل الأوسكار دبوس  على شكل حمامة بيضاء تحمل غصنًا ذهبيًا كدلالة على أهمية تحسين الأوضاع في فلسطين ورسالة سلام وتضامن للعالم.

ووقعت هذه الأحداث قبيل انطلاق حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2025 في نسخته الـ 97، حيث حضر الممثل الاسترالي جاي بيرس و مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات في العالم.

والتقط النجوم على السجادة الحمراء مجموعة من الصور التذكارية قبل دخول قاعة الحفل بمسرح دولبي، في لوس أنجليس، كاليفورنيا وكان حضور بيرس مميزا بسبب هذا الدبوس والرسالة الإنسانية التى يحملها.

وقال بيرس "هذا أقل ما نستطيع فعله، ودائما ما أركز على الاعتراف بفلسطين ومنحها أكبر قدر ممكن من الدعم لأنها بحاجة ماسة إلى ذلك"مشيرا إلى أنه 
أنه يحرص دائما على استغلال شهرته و استخدام منصته لتسليط الضوء على القضايا التي تستحق الدعم والاهتمام وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية خلال موسم الجوائز والأحداث العالمية حيث اعتاد على ارتداء دبابيس مختلفة تعبر عن مختلف القضايا الإنسانية في مختلف أنحاء  العالم.


وقد أعلنت إسرائيل في وقت سابق تعليق إدخال جميع المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأخرى إلى قطاع غزة في فلسطين مما زاد من معاناة السكان المدنيين في هذا القطاع وسط معاناة مستمرة منذ أحداث 7 أكتوبر.

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