أحمد موسى: العالم يترقب القمة العربية.. ومصر تقود خطة لإعادة إعمار غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العالم كله يترقب القمة العربية المرتقبة غدًا الثلاثاء، والتي ستعقد في تمام الساعة الثامنة مساءً، مشيرًا إلى أن الاجتماع لا يقتصر فقط على الدول العربية، بل يشهد اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، ومن المتوقع أن يصل غالبية قادة الدول غدًا للمشاركة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تعمل منذ فترة طويلة على خطة متكاملة لإعادة إعمار وإدارة قطاع غزة، مشددًا على ضرورة مراعاة مصالح الشعب الفلسطيني أولًا، في ظل التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن القمة العربية تمثل "آخر ورقة" يمكن تقديمها في هذا الملف، مؤكدًا أن الخطة المصرية تحظى بتوافق عالمي، وتسعى إلى تفادي أي رفض أمريكي، مع الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للفلسطينيين.

وحذر موسى من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لشن حروب جديدة خلال الأيام العشرة المقبلة؛ بهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسريًا، لافتًا إلى أن الكنيست الإسرائيلي شهد اليوم نقاشًا حادًا حول "التهجير الطوعي" للفلسطينيين، وسط حالة من التوتر السياسي في إسرائيل.