دعم ومساندة.. أحمد موسى: مصر لديها ثوابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على حماس أن تتنحى جانبا عن السلطة في قطاع غزة، مضيفا:" يجب أن تترك حماس المجال للخطة العربية المصرية بشان غزة كي يتم تنفيذها ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العالم العربي قوي جدا والقمة العربية الطارئة سوف تعلن الدعم الكامل من أجل قطاع غزة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كان هناك العديد من القمم العربية الطارئة التي تم عقدها لدعم القضية الفلسطينية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أول قمة تم عقدها كانت قمة أنشاص بدعوة من ملك مصر في 1946 وتم مناصرة القضية الفلسطينية في هذه القمة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" منذ اكثر من 70 عام كان هناك حديث تعربي مصري عن اهمية دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ".



وتابع موسى :" مصر لديها ثوابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولن تتغير ومصر تناصر القضية منذ عشرات السنوات وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ".