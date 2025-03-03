أحمد موسى: مصر جهزت ورقة عمل واضحة ومحددة بشأن قطاع غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، ان مصر جهزت ورقة عمل واضحة ومحددة بشأن قطاع غزة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العالم يتحدث حاليا عن اهمية حل الدولتين لتحقيق السلام والعالم يتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية ".

خناقة في الكنسيت

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نتنياهو تحدث منذ قليل عن خطة ترامب بشان فلسطين وحدثت خناقة داخل الكنيست"|.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" نتنياهو تحدث اليوم عن اهمية مغادرة سكان قطاع غزة للقطاع ".

نتنياهو يحصل على دعم كبير جدا من أمريكا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أمريكا تتحدث عن صفقات أسلحة بـ 12 مليار دولار لإسرائيل "، مضيفا:" نتنياهو قال إنه شغال على 7 جبهات في لبنان وسوريا وغزة والضفة واليمن وغيرها ".