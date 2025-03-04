محمد عبدالوهاب يكشف أسرار صفقات الأهلي الكبرى في برنامج رمضاني

يستضيف برنامج " النجوم في رمضان " عبر إذاعة الشباب والرياضة في موسمه الجديد " رمضان 2025 محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق .

يكشف البرنامج مع المهندس محمد عبدالوهاب اليوم الثلاثاء العديد من الأسرار والكواليس عن النادي الأهلي في أخر 30 عاما وصفقاته الكبرى التي أبرمها لدعم مسيرة فريق الكرة .

وانتخب محمد عبدالوهاب عضوا لمجلس إدارة النادي الأهلي لعدة دورات مع مجالس كبرى أدارت النادي القاهري الكبير.

ويقدم البرنامج " النجوم في رمضان " الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي كل أحد وثلاثاء أسبوعيا في الشهر المبارك ويترأس تحريره الناقد الرياضي وليد قاسم.