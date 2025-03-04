يديعوت احرونوت: استقالة رئيس شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية باستقالة رئيس شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي عوديد بسيوك، وقالت إن التوقعات تربط الاستقالة بالمسؤولية عن تفعيل الجيش في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يأتي هذا بعد تهديد أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعواقب "لا يمكن أن تتصوّرها" ما لم تفرج عن الأسرى في قطاع غزة، في ظل جمود المفاوضات بشأن مصير اتفاق الهدنة الذي اتهمت حماس إسرائيل بالعمل على انهياره.

ومن جانب أخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط للعودة إلى المنطقة في الأيام المقبلة، وسيعمل على إيجاد طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو التقدم للمرحلة الثانية.

وأضاف متحدث باسم الوزارة "لقد أوضح الرئيس ووزير الخارجية روبيو مرارا أنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، وهذا يشمل الرهائن الأميركيين".



