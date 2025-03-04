موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المواجهة النارية بين ليفربول وباريس سان جيرمان، حيث يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" لقاء الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، قبل أن يحتضن "أنفيلد" لقاء الإياب الأسبوع المقبل.



موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة، غدا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

وتذاع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، عبر قناة «beIN Sports HD 1»، بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ – أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جابكو.