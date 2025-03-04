قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتحفظ على تعيين محمود البنا حكما للقاء إنبي
مسلسل جودر 2 الحلقة 3.. مجدي بدر ينجح في خطته ويبيع ياسر جلال بسوق العبيد
غياب رونالدو عن رحلة النصر إلى إيران يثير الجدل
موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
شوبير يكشف آخر تطورات مصابي الأهلي وموعد عودتهم للمشاركة
الهباش: من غير المقبول أن تكون هناك سلطتان على الساحة الفلسطينية
مصرع زوج وزوجته وإصابة ابنتهما في حادث تصادم مروع بالشرقية
سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة
أعلى سعر شراء للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 4 مارس
تبدأ من 118 ألف ريال سعودي .. أسعار ومواصفات جيتور X90 PLUS العائلية
شيخ الأزهر: ندعو الله أن يوفِّق القادة العرب في القمة العربية ووضع حدٍّ للغطرسة والفوضى التي يتعامل بهما الداعمون للكيان المحتل
وزيرا دفاع اسرائيل وأمريكا: ايران تمثل تهديدا للامن الاقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ليفربول وسان جيرمان
ليفربول وسان جيرمان
محمد بدران

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المواجهة النارية بين ليفربول وباريس سان جيرمان، حيث يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" لقاء الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، قبل أن يحتضن "أنفيلد" لقاء الإياب الأسبوع المقبل.


موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة، غدا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

وتذاع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، عبر قناة «beIN Sports HD 1»، بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ – أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جابكو.

ليفربول باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا موعد مباراة ليفربول وسان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تنفيذ 5 قرارات عاجلة في المدارس من الخميس القادم | تفاصيل رسمية

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

استعدوا للأمطار الرعدية.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة

أحمد شوبير

توصية لجنة ضبط الأداء الإعلامي.. حقيقة إيقاف برنامج شوبير لأجل غير مسمى

مرتضى منصور

حبس مرتضى منصور 6 أشهر في سب الخطيب ومحمد عثمان

الفريق الطبى

6 سنين في المعدة .. استخراج تليفون محمول من بطن مريض في المنصورة

بنك مصر

بنك مصر يصدر شهادة يوماتي بعائد سنوي 27% متغير يصرف يوميا

الفنان محمد حماقي

نقل محمد حماقي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل مهمة بشأن القمة العربية الطارئة..درس قاس من أحمد موسى لوزير الدفاع الإسرائيلي

القمة العربية

الديهي: انعقاد قمة القاهرة غدا قد يسيل لعاب نتنياهو وسنكون أمام 3 سيناريوهات

عصام الحضري

عصام الحضري يروي سبب المشادة مع الإعلامي العماني أحمد الرواس

بالصور

مسلسل جودر 2 الحلقة 3.. مجدي بدر ينجح في خطته ويبيع ياسر جلال بسوق العبيد

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

علاج عسر الهضم في رمضان

علاج عسر الهضم في رمضان
علاج عسر الهضم في رمضان
علاج عسر الهضم في رمضان

تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب

تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب
تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب
تحذير خطير.. تجنب تناول هذا الطعام في السحور لهذه الأسباب

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة.. وصفة شهية وغنية بالنكهات

طاجن لسان العصفور باللحمة
طاجن لسان العصفور باللحمة
طاجن لسان العصفور باللحمة

فيديو

قضية نقيب المعلمين

أحيل للمحاكمة.. قصة اتهام نقيب المعلمين بتهمة الرشوة

قفلت السكة في وش محمد رمضان

قفلت السكة في وش محمد رمضان وقالتله إنت بتــ.ستظرف.. متصلة تحرج نمبر وان

إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

الهجوم والشتيمة مش بتزعلني… إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك

وداعــ.آ عفريت مسرحية تخاريف

وداعا جني مسرحية تخاريف.. من عامل سكك حديدية إلى نجم على خشبة المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد