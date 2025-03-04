مشاجرة تنتهي بإصابة عامل بطلق خرطوش في طما بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج مشاجرة بين طرفين من الجيران، أسفرت عن إصابة عامل بطلق خرطوش في البطن، ليتم تحويله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بطلق ناري.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما:

الطرف الأول: محمد م. ا. ع (28 عامًا، عامل) مصابًا بـ"رش خرطوش بالبطن"، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج العام، ووالدته أمنه س. ا. ح (66 عامًا، ربة منزل).

محمد م. ا. ع (28 عامًا، عامل) مصابًا بـ"رش خرطوش بالبطن"، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج العام، ووالدته أمنه س. ا. ح (66 عامًا، ربة منزل). الطرف الثاني: محمد ا. ق. ه (49 عامًا، عامل).

ويُقيم الطرفان بذات العنوان، وتم ضبطهما وبحوزة الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعة. وبسؤالهما، تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب، كما أكد الطرف الأول أن المتهم الثاني أطلق عليه الخرطوش إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت القضية للنيابة العامة لتباشر التحقيقات.