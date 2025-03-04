أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 العديد من المباريات الهامة ابرزها مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد فى دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
بوروسيا دورتموند X ليل – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
آيندهوفن X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري أبطال الخليج
النصر الإماراتى X القادسية الكويتي – الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة
شنجهاي الصين X يوكوهاما الياباني – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports AFC 1 HD
بوريرام يونايتد التايلاندى X جوهر دار التعظيم الماليزي – الساعة 4 عصرا
باختاكور أوزبكستان X الهلال السعودي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports AFC 1 HD
الريان القطرى X الأهلي السعودي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2
تركتور الإيران X التعاون السعودي – الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
الاتحاد السكندري X سموحة – الساعة 9 مساء
زد اف سي X الإسماعيلي – الساعة 9 مساء على قناة 2 on time sport
إنبي X الزمالك – الساعة 9 مساء على قناة 1 on time sport