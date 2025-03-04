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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كندا تعتزم فرض رسوما جمركية "انتقامية" على الواردات الأمريكية

كندا
كندا
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أكدت كندا، على أنها سوف تفرض رسوما جمركية "انتقامية" على الواردات الأمريكية من اليوم حال تم تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأوضحت أنه سوف نفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية بنحو 125 مليار دولار كندي خلال فترة تقدر بـ 21 يوما.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر تعديلاً اليوم الثلاثاء على أمر تنفيذي يسمح برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%.  

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الاقتصادية الصارمة تجاه بكين، والتي تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الصناعة الأمريكية. 

كندا القاهرة الإخبارية الرسوم الجمركية الأمريكية

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